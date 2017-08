L’iPhone 8 enregistrera des vidéos en 4K à 60 images par seconde

Le firmware du HomePod n’a apparemment pas encore dévoilé tous ses secrets, puisque le code comporte des informations sur une fonction d’enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde.

Voici une fuite qui laisse peu de doute que l’iPhone 8 aura droit à cette nouvelle fonction vidéo 4K. De plus, il semblerait qu’elle soit active aussi bien pour la caméra arrière que celle placée en façade pour le FaceTime. Pour l’heure, seuls les iPhone 7 et 7 Plus disposent de la 4K sur le double capteur photo au dos…et en 1080p pour la caméra avant.

Le site iHelp a en effet trouvé des références du support de la vidéo 4K à 60 images par seconde, au format HEVC d’Apple, qui aura pour objectif de réduire considérablement la taille du fichier. Il serait question d’une économie de stockage quasiment de moitié.

Le support de la vidéo à 60 images par seconde permettra également à la caméra de l’iPhone 8 d’offrir un certain nombre de caractéristiques liées à la réalité augmentée, car elle garantit une meilleure qualité même au niveau de suivi d’un objet en mouvement.