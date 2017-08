Réalité augmentée : plusieurs prototypes de lunettes connectées en test chez Apple

Apple continue ses efforts dans la réalité augmentée. Après avoir dévoilé son framework baptisé ARKit et déjà entre les mains des développeurs, sa prochaine destination serait des lunettes connectées conçues pour l’AR.

D’après les dires du Financial Times, le géant de Cupertino aurait actuellement en main plusieurs prototypes à des fins de test en interne. On apprend également que l’un d’eux serait doté d’une caméra 3D (sans écran), qui n’est pas sans rappeler les lunettes Spectacles de Snap (Snapchat).

Voilà qui présage de belles fonctions dans les prochaines années, car en effet il ne faut pas s’attendre aux lunettes connectées Apple avant 1 ou 2 ans. Apple a pour habitude de prendre son temps pour bien tester ses nouvelles technologies/produits avant de la remettre aux mains du public.

Dans tous les cas, on imagine que ces lunettes permettront à l’utilisateur d’enregistrer des vidéos 3D, tout en apportant un peu de renouveau dans le domaine de la réalité augmentée grâce à l’ARKit. Nous verrons si Apple compte nous en toucher deux mots lors de la prochaine keynote de septembre pour le lancement de l’iPhone 8, et probablement des iPhone 7s et 7s Plus.