iPhone 7s : voici à quoi il ressemblerait avec un pourtour en métal et un dos en verre

Sonny Dickson a divulgué une maquette d’iPhone 7s doté d’un verre au dos et d’un pourtour en métal comme le suggèrent les rumeurs ces dernières semaines.

Les iPhone 7s et 7s Plus devraient garder le même design que les iPhone 7 et 7 Plus, mais l’utilisation du verre favoriserait l’intégration de la recharge sans fil.

Parmi les autres nouveautés auxquelles on peut s’attendre, il y a également ce pourtour en métal chromé, à la manière des iPhone iPhone 3/3GS et iPod touch, la processeur A11, et un stockage minimum de 64Go – mais tout cela reste encore à confirmer.

Deux choses encore à savoir. Apple n’aurait pas l’intention d’activer la recharge par induction dès leur lancement, et un dock spécial devra être acheté séparément.

Le lancement des iPhone 7s et iPhone 7s Plus est prévu pour le mois de septembre 2017, aux côtés de l’iPhone 8 si aucun retard n’est à déplorer pour ce dernier.