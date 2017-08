Voici ce que donnerait l’iPhone 8 sous iOS 11

L’iPhone 8 devrait être doté d’un écran assez différent tant sur la technologie que sur sa forme. Tout d’abord, l’iPhone passera enfin à l’OLED offrant un meilleur contraste et des couleurs plus vives, en plus d’être moins énergivore.

Visuellement aussi, le nouvel écran aura une forme inhabituelle avec une petite partie sur le haut où seront placés les différents capteurs et le haut-parleur, et sera également bord à bord (incluant l’absence du bouton Home sur la partie basse).

Afin de se faire une meilleure idée sur le rendu final, le concepteur Max Rudberg a publié une série d’images montrant comment l’interface d’iOS 11 s’adaptera avec l’écran OLED de l’iPhone 8, avec sa zone fonctionnelle et le bouton d’accueil virtuel en bas.

Cette maquette est très intéressante puisque l’on a déjà un premier aperçu de ce que proposera la zone fonctionnelle. Celle-ci disposera de différents raccourcis ou boutons virtuelles en fonction de l’application utilisée. On constate notamment que les touches de navigation seraient déplacés vers le bas, plutôt qu’en haut, à côté du bouton d’accueil. La barre d’état sera alors intégrée au châssis, grâce à l’écran OLED qui offrira un noir absolu.