Apple a dépensé 3 milliards de dollars dans la R&D au cours du dernier trimestre

Apple ne cesse d’augmenter ses investissement ici et là, mais aussi dans la recherche et le développement où exactement 2,94 milliards de dollars ont été dépensés durant son troisième trimestre fiscal de 2017.

Il s’agit d’une augmentation de 377 millions de dollars par rapport à la même période l’année dernière. Au total, la société a investi plus de 5,7 milliards de dollars dans des projets futurs au cours des six derniers mois. Ces chiffres montrent que le géant de Cupertino consacre près de 7% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement, indispensables pour créer des produits et des services innovants.

Comme à son habitude, Apple ne donne aucune précision sur ses dépenses, étant donné que de nombreux projets sont encore secrets, mais les mots de Tim Cook suggère qu’une partie de cet argent est consacré à la réalité augmentée et des projets de conduite autonomes. De toute évidence, la recherche et le développement sert également à développer de nouvelles technologies que nous verrons dans les futurs iPhone/iPad, y compris le prochain iPhone 8 qui sera lancé cet automne, mais aussi sur le nouveaux iMac et MacBook. Apple travaille également sur des produits inédits encore inconnus, comme le HomePod présenté à la WWDC 2017.