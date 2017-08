Apple toujours plus verte, même dans l’emballage

Apple a toujours été attentive à tout ce qui concerne l’environnement, et ses derniers efforts se concentrent maintenant sur l’utilisation des forêts durables pour la fabrication des emballages papier destinés à ses produits.

Apple a annoncé récemment avoir rejoint le Forest Stewardship Council, un organisme chargé de la mise en place de normes forestières respectueuses de l’environnement, et ainsi créer une forêt « durable » de 320.000 acres en Chine.

Grâce à elle, Apple est désormais en mesure de compenser l’utilisation de fibres liées à l’emballage de ses produits. Apple travaille également à limiter l’utilisation de la fibre vierge, de sorte à diminuer la taille de l’emballage et accroître l’utilisation de papier recyclé.

Pour gérer cette forêt durable en Chine, Apple travaille avec le Maoyuan forestier dans la province du Hunan et la société forestière Qinlian dans la province du Guangxi.

Le programme forestier chinois mené par Apple a été mis en place en collaboration avec le WWF, et a fait ses débuts en 2015 avec l’objectif d’avoir un million d’acres de forêt durable d’ici 2020.

Lisa Jackson, Apple’s vice president of Environment, Policy and Social Initiatives, a déclaré : « Nous avons constaté que les chinois étaient prêts à être de bons partenaires pour l’environnement, tant dans le secteur public que le secteur privé. Ils ont une attention réelle et sincère pour leurs ressources forestières. La Chine est un terrain très fertile pour le développement de programmes verts ».