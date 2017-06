Crash of Cars revient avec une nouvelle carte multijoueur et 11 voitures supplémentaires

Disponible depuis seulement le mois de mars, Crash of Cars a déjà reçu plusieurs mise à jour, et encore une nouvelle pour apporter encre plus de fun à cet excellent.

Cette mouture apporte notamment une nouvelle carte multijoueur Parc aquatique « Glisse sur les toboggans et détends-toi au bord de la piscine ! », 11 bolides de plus, ainsi que d’un niveau Prestige qui permet maintenant d’atteindre le niveau 28, en plus de prix surprises. Le studio en a également profité pour corriger plusieurs problèmes à la demande des joueurs, à savoir le bug qui créait des joueurs invincibles, quand la voiture ne peut plus subir de dégâts quand tu commences à te téléporter et d’autres corrections de bugs.

Pour rappel, Crash of Cars est un jeu de voiture où tout est permis ! Vous devez non seulement détruire les décors, mais aussi faire exploser la voiture de vos adversaires grâce à des lance-flammes, canon, catapulte, entre autres armes destructrices. Et le plus sympa est les joueurs s’affrontent dans un mode multijoueur détonnant !

Le jeu offre par ailleurs de jolis graphismes, et les joueurs ne manquent pas le faire savoir dans leurs avis et les notes sur l’App Store, 4,5 sur 5.

› Télécharger Crash of Cars gratuitement dans l’App Store