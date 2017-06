WWDC 2017 : le McEnery Convention Center se met aux couleurs de la conférence

Ça commence à sentir bon la conférence Apple ! En effet, le McEnery Convention Center où auront lieux les annonces d’Apple le 5 juin prochain et les ateliers jusqu’au 9 juin, a reçu ses habits du dimanche.

Comme chaque année, Apple utilise les mêmes graphiques que ceux des cartons d’invitation envoyés aux journalistes et aux développeurs. Les décorations ne semblent pas encore terminées, les employés sont toujours sur le pied de guerre pour rhabiller le centre pour l’évènement d’Apple.

Le géant américain s’apprête donc dans 3 jours à faire de belles annonces autour d’iOS 11, macOS 10.13, tvOS 11 et watchOS 4, dont leur première bêta sera disponible le soir même pour les développeurs. Nous verrons quelques nouveautés viendront donner un coup de frais aux 4 OS d’Apple.

Possible qu’Apple présente dans le même temps de nouveaux iPad et de nouveaux MacBk (Pro), et certainement son enceinte connectée Siri. Rendez-vous le 5 juin à 19H (heure française) pour tout savoir…

