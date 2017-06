Apple Store : 70 milliards de dollars reversés aux développeurs !

Alors que la WWDC 2017 débutera le 5 juin prochain, Apple a publié aujourd’hui un communiqué concernant l’App Store. La firme californienne annonce avoir reversé pas moins de 70 milliards de dollars depuis le lancement de l’App Store en 2018, soit en l’espace de quasiment 9 ans.

Apple confirme au passage que le succès de l’App Store est vraiment au rendez-vous et de plus en plus. Les téléchargements ont augmenté de 70% sur les 12 derniers mois, avec notamment le succès de okémon GO, Super Mario Run, CancerAid, SPACE by THIX, Ace Tennis, entre autres. Phill Schiller a déclaré : « Nous sommes émerveillés par toutes les excellentes nouvelles applications créées par nos développeurs et nous avons hâte de les retrouver la semaine prochaine lors de notre conférence WWDC. »

Apple ajoute que les abonnements mensuels des apps connaissent une forte hausse de 58%. « Les clients apprécient les abonnements dans une grande variété de services, y compris les favoris de longue date tels que Netflix et Hulu, ainsi que les nouveaux arrivants comme Tastemade, le réseau de cuisine moderne et mobile et les applications d’édition de photos comme Over and Enlight. »

Si le géant de Cupertino vient de donner plusieurs informations avant la conférence WWDC du 5 juin, il y aura encore beaucoup encore à se mettre sous la dent. On attend notamment des annonces autour d’iOS 11, macOS 10.13, tvOS 11 et watchOS 4, ainsi que de nouveaux MacBook (Pro) et peut-être de nouveaux iPad Pro dont un doté d’un écran de 10,5″.