Real Racing 3 de retour pour les 24 heures du Mans !

L’excellent Real Racing 3 revient avec une mise à jour numéroté 5.3.0 qui est l’occasion de repartir sur la bonne vieille course d’endurance au monde : les 24 heures du Mans !

Les pilotes pourront se mettre au volant la superbe Mazda 787B, « la seule voiture à moteur rotatif à avoir remporté cette course légendaire. » Ils pourront également concourir pour gagner la nouvelle Porsche 911 RSR dans l’épreuve spéciale Rennsport Redefined, revivre les épreuves spéciales Championnat Scuderia Ferrari, Retro Rivals et Stingray Evolution, ou encore participer à trois séries à durée limitée pour gagner la Jaguar XJR-9, la Porsche 962C et la Caterham Seven.

L’éditeur permet également d’améliorer entièrement la Koenigsegg One:1 pour débloquer ensuite une nouvelle série exclusive et gagner de pièces d’or et en réputation. Il ne tient qu’à vous, comme d’habitude, de faire les meilleurs départs pour mettre un vent à vos adversaires à travers le monde.

› Télécharger Real Racing 3 gratuitement dans l’App Store