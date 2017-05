Les aventures de Tintin sont maintenant disponibles sur l’iBooks Store !

Bonne nouvelle pour tous les fans de Tintin ! Hergé propose dès aujourd’hui de revivre chacun des aventures de Tintin en téléchargeant les versions dématérialisées.

Vous avez le choix de prendre l’Intégrale qui comprend 24 aventures : De Tintin au pays des Soviets jusqu’à Tintin et l’Alph-Art, en passant par Le Crabe aux pinces d’or, Le Secret de La Licorne ou encore le mythique On a marché sur la Lune, retrouvez ainsi tous les voyages du reporter à travers le monde, en un seul livre.

« Tintin a traversé le siècle de son créateur Georges Remi, alias Hergé (1907-1983) et il est l’un des plus célèbres héros de bande dessinée. Mêlant enquête, mystère et humour, ses aventures sont ancrées dans l’actualité qui a marqué le vingtième siècle. »

Sinon, vous avez le choix de faire votre shopping en fonction des aventures qui vous attirent le plus, mais toutes sont à lire et relire !

Voici la liste des Tintin à l’unité : 3,99€