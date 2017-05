L’iPhone 8 commence vraiment à prendre forme dans de nouveaux rendus

L’ensemble des rumeurs sont aujourd’hui en accord sur le futur design de l’iPhone 8, et sur son possible écran OLED de 5,8 pouces recouvrant toute la face avant. Afin de nous donner une meilleure idée de ce dernier en action, iDrop News propose une nouvelle maquette de l’iPhone 8 aux côtés de l’iPhone 7 et 7 Plus, ainsi qu’aux côtés du Galaxy S8 et S8+.

Tout d’abord, on peut voir que l’iPhone 8 se veut plus petit que les deux Samsung, et pourtant son écran est plus grand que le S8. Ce résultat est obtenu grâce à la suppression d’une grosse partie des bordures, ce qui ne lui empêche pas d’avoir un châssis bien moins haut que ses deux concurrents.

En comparant l’iPhone 8 aux iPhone 7 et 7 Plus, là encore le futur iPhone se montre moins imposant que le plus grand iPhone, et légèrement plus haut que l’iPhone de 4,7 pouces. On note que la disparition des bords en haut et en bas permettent à l’iPhone des 10 ans de se doter d’un grand écran de 5,8 pouces sans pour autant atteindre la taille de châssis de l’iPhone 7 Plus, ni même le dépasser.

Autres différences. l’iPhone 8 ne devrait plus avoir de capteur Touch ID physique mais virtuel à l’aide de capteurs placés sous la dalle, en mesure de reconnaitre une empreinte sur toute la surface de l’écran. Sans oublier qu’Apple semblerait avoir fait le choix cette année de changer la position du double objectif, en le plaçant à la verticale plutôt qu’à l’horizontale et en intégrant entre les deux capteurs photo, le flash LED et le microphone.

Enfin, si les rumeurs sont vraies, alors l’iPhone 8 aurait droit à un pourtour en acier inoxydable et à un dos en verre, qui ne seront pas sans rappeler ce qui se faisait au temps de l’iPhone 4/4s.