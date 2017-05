Une coque iPhone 8 avec un Touch ID au dos ! [Photo]

Alors que les rumeurs coïncident la plupart du temps, le site néerlandais Techtastic dévoile une photo où l’on voit une coque iPhone 8 aux côté de protections d’iPhone 7 et 7 Plus.

Le plus étrange, c’est le capteur Touch ID placé au dos de l’appareil, alors même que la majorité des spéculations parlent de l’intégration du capteur d’empreintes digitales dans l’écran OLED. Bien que la photo présente une découpe pour le capteur, on pense plutôt qu’il permettra comme d’autres coques actuelles de voir le logo d’Apple.

En revanche, il ne fait aucun doute que la découpe dédiée à l’appareil photo est représentative de ce qui devrait se faire sur l’iPhone 8. L’APN ne serait apparemment plus à l’horizontale mais à la verticale. Selon certaines fuites de schémas, le flash LED et le microphone seront placés entre les deux capteurs photos.

Enfin, on remarquera à nouveau que l’iPhone 8 a une taille à mi-chemin entre l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus. Ceci serait obtenu grâce à la quasi suppression des bords autour de l’écran. D’ailleurs, on vous rappelle que l’iPhone 8 sera normalement doté d’un écran de 5,8 pouces logé dans un châssis ayant une taille assez similaire à l’iPhone 7 de 4,7″.