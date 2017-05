Apple recrute Esin Terzioglu, un ancien responsable de Qualcomm

Malgré une bataille juridique qui fait rage depuis des mois entre Apple et Qualcomm, le géant californien ne semble pas avoir eu la moindre hésitation de débaucher Esin Terzioglu, ancien vice-président en charge de l’ingénierie de Qualcomm.

Cette nouvelle recrue n’est pas anodine puisqu’Apple travaillerait actuellement sur des puces maisons. Et quoi de mieux que de mettre la main sur un expert en la matière pour arriver à ses fins. Esin Terzioglu a fait savoir sur son compte LinkedIn qu’après ses 8 ans chez Qualcomm, il se sent privilégié de l’opportunité de continuer sa carrière chez Apple en tant que « Wireless SoC lead at Apple ».

Esin devrait ainsi permettre à Apple d’avancer plus rapidement dans ses projets de SoC maison dont un modem qui pourrait peut-être un jour être en majorité conçu en interne.

Nous verrons dans les prochaines années, si Apple arrivera à son but, celui de se passer de plus en plus de certains fournisseurs avec qui Apple rencontre des problèmes de royalties, au point d’en arriver au procès.