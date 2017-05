The Walking Dead: A New Frontier, le dernier épisode arrive bientôt ! [Trailer]

Si vous avez déjà terminé les quatre premiers épisodes de The Walking Dead: A New Frontier, pas de panique le cinquième et dernier épisode sera bientôt de sortie. En attendant, le studio Telltale a mis en ligne sur sa chaîne YouTube la toute dernière bande-annonce du jeu.

Dans cet épisode final, retrouvez Clementine, Javier, David, Gabe, qui se battent pour rester en vie. Les zombies d’un côté et la nouvelle frontière corrompue de l’autre, ce sera à vous de prendre le bon chemin.

L’épisode 5 de The Walking Dead: A New Frontier (5,49€) sera donc disponible le 30 mai sur iOS, Android, Steam et sur console.