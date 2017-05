Nouveaux jeux iOS : Iron Blade: Medieval, Parking Mania 2, Reckless Getaway 2 et plus

En ce jeudi 25 mai, les éditeurs de jeux se sont une nouvelle fois montré très productifs en sortant plusieurs jeux sympas sur l’App Store. Nous en avons sélectionné quelques-uns qui devraient vous plaire. Parmi les nouveautés aujourd’hui, on note l’arrivée de Iron Blade: Medieval, Parking Mania 2, Reckless Getaway 2 et plus.

Zombie Gunship Survival

Zombie Gunship Survival : Gratuit

Prenez les commandes d’un puissant AC-130 pour semer la destruction parmi les zombies dans ce jeu de tir palpitant. L’apocalypse s’est produite et c’est à vous qu’il incombe de défendre l’humanité depuis les cieux alors que vous construisez un refuge au sol pour vous protéger des morts-vivants.

Valhalla Hills

Valhalla Hills : 4,49€ (iPad)

Vous consacrez votre vie entière à satisfaire vos dieux. Vous vous battez et mourez d’une mort honorable. Et maintenant, ça ! Ces pauvres Vikings se tiennent devant les portes d’Asgard, prêts à entrer au Valhalla. Mais les dieux ingrats ne veulent pas leur accorder ce qu’ils méritent et leur ferment la porte au nez.

PES 2017

PES 2017 : Gratuit

Découvrez le petit dernier de la série PRO EVOLUTION SOCCER sur votre appareil mobile ! Inclut des partenariats officiels avec les plus grands clubs : FC BARCELONA, LIVERPOOL FC, BORUSSIA DORTMUND et les licences officielles des meilleurs joueurs et équipes d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie !

Iron Blade: Medieval Legends RPG

Iron Blade: Medieval Legends RPG : Gratuit

Les anciennes prophéties étaient vraies. Baal, le seigneur démoniaque, revient dans sa deuxième tentative de s’emparer de ce monde : les signes sont partout, les ténèbres émergent, les adeptes sont plus puissants.

Les Templiers ont besoin de votre aide ! Rejoignez des millions de joueurs dans une glorieuse quête pour sauver l’humanité ou passer l’éternité dans les profondeurs de l’enfer. Êtes-vous le sauveur que la prophétie annonce ?

Reckless Getaway 2

Reckless Getaway 2 : Gratuit

Pas facile d’être l’ennemi public n° 1 – c’est beaucoup de travail, et il faut une voiture qui envoie… Évitez la police et surtout restez en vie !

Jaipur : jeu de cartes en duel

Jaipur : jeu de cartes en duel : 3,49€

Recommandé par « Spiel des Jahres », Jaipur est l’un des jeux de société de duel les plus appréciés. Jaipur est un jeu de cartes rapide où deux joueurs s’affrontent en usant de stratégie, d’audace et de chance. Vous êtes l’un des plus grands marchands de Jaipur, la capitale du Rajasthan. Défiez votre adversaire pour prouver au Maharajah que vous êtes capable d’accumuler la plus grande richesse de la ville. À la fin d’une manche, le joueur qui l’emporte reçoit un sceau d’excellence du Maharajah. Le premier à obtenir deux sceaux d’excellence recevra l’honneur d’être convié à la cour du Maharajah !

Parking Mania 2

Parking Mania 2 : Gratuit

Suite du célébrissime Parking Mania en 3D. Conduisez diverses voitures et garez-les pour accomplir des missions captivantes.

Subdivision Infinity

Subdivision Infinity : 3,49€

Préparez votre vaisseau et voyagez dans la grande étendue de l’espace dans plus de 40 missions engageantes dans 5 endroits distincts. Chassez et détruisez les vaisseaux spatiaux ennemis, écrasez les navires capitaux, aspirez les astéroïdes pour récolter les minéraux rares et trouvez des plans pour fabriquer de nouveaux vaisseaux étonnants.

Ace Racing Turbo

Ace Racing Turbo : Gratuit

Préparez-vous et démarrez votre moteur, faites la course sur des pistes étonnantes avec une boucle folle. Conduisez la voiture la plus rapide dans ce superbe jeu de course !

Affrontement de cuirassé

Affrontement de cuirassé : Gratuit

Jeu de stratégie navale en 3D avec toutes sortes de navires de guerre, des avions, des cuirassés, et bien d’autres. Créer votre réseau de défense aérienne pour protéger votre flotte.

Deadheads

Deadheads : Gratuit

Défiez les joueurs dans d’énormes batailles multijoueurs en ligne, formez un clan et participez à des tournois. Recueillez des cartes pour débloquer des armes et des personnages et personnaliser avec des peaux incroyables. Créez ou rejoignez un clan pour partager des ressources et créer votre propre communauté.