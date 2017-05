iPhone 8, un nouveau concept qui vaut le détour !

On commence sérieusement en savoir un peu plus sur le futur iPhone 8. Entre les fuites de schémas, des moules, le tout accompagnées de sources assez fiables, l’iPhone des 10 ans pourrait déjà ne plus rien avoir à cacher ou presque.

Dans l’attente d’une confirmation officielle d’Apple à l’automne prochain, le concept AppleiDesigner nous offre une nouvelle vue de l’appareil à sa manière. Le résultat est vraiment bluffant, on voudrait même pouvoir le prendre en main…qu’il existe tout simplement !

Bien sûr, pas de grosses surprises par rapport à d’autres concepts d’iPhone 8, dans la mesure où le designer s’est lui aussi inspiré des récentes fuites et autres spéculations. Cependant, ce futur iPhone nous plait déjà (et vous?)

Ce concept présente donc un iPhone 8 doté d’un écran OLED 5,8 pouces quasiment sans bordures, d’un Touch ID virtuel, d’un double capteur photo à la verticale au dos, d’un bouton Power légèrement plus grand, et une verre recouvrant toute la face arrière.