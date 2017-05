Bons Plans Fnac : Xbox One S, bundle PS Vita et précommandes de jeux

La Fnac propose aujourd’hui de nouvelles offres promotionnelles liées aux jeux vidéo. On y retrouve une offre pour la Xbox One S de 500Go + une seconde manette pour seulement 239,99 €, un Pack Xbox One S + Forza Horizon 3 + 2ème manette + GTA V pour le prix dérisoire de 279,99 €, et plus encore.

Offre Xbox One S

Date : Du 22 mai 10h au 29 mai minuit

Offre : Xbox One S 500go + 2ème manette à partir de 239,99 €

Offre pack Fnac Xbox One S

Date : Jusqu’à fin du stock

Offre : Xbox One 500 go + Forza Horizon 3 + 2ème manette + GTA V : 279,99 € au lieu de 409,90 €

Bon plan bundle PS Vita

Date : Du 10 mai 10h au 30 juillet minuit

Offre : PS VITA + house + jeu : 209,99 €

Nouveautés

PES 2018

Date de sortie : 14 Septembre 2017

Prix : A partir de 49,99 €

Dispo sur : PS4 / PS3 / Xbox One / Xbox 360 / PC

Ultra Street Fighter II : The Final Challengers

Date de sortie : 26 mai 2017

Prix : 33,99 €

Dispo sur : Nintendo Switch

