IconCert permet de connaître la date d’expiration de votre certificat Yalu

Le jailbreak Yalu iOS 10, tout comme le jailbreak iOS 9.3.3 juste, est un jailbreak semi-untethered. Cela signifie que vous avez besoin de re-signer l’application de jailbreak après 7 jours à l’aide de Cydia Impactor afin de pouvoir toujours profiter du jailbreak et des personnalisations avec les tweaks suite à un redémarrage.

Seulement, il n’existait pas de tweak pour surveiller la date d’expiration du certificat Yalu, jusqu’à l’arrivée du tweak IconCert. Développé par Faz, IconCert ajoute en effet une petite barre sur l’icône Yalu où apparaît le temps restant avant de devoir relancer le certificat pour 7 jours avec Cydia Impactor.

Sans IconCert, il est assez difficile de se rappeler quand arrive à terme le certificat Yalu, à moins de se faire un rappel dans le calendrier, mais ce n’est pas très pratique. Maintenant, vous pouvez voir en temps réel, et avec précision, quand vous aurez à créer un nouveau certificat.

IconCert est capable d’afficher les jours, les heures, et même les minutes avant l’expiration du certificat. C’est non seulement pratique, et surtout vous ne vous ferez plus avoir si votre appareil vient à redémarrer, pour peu que vous ayez mis le nouveau certificat valable 7 jours.

Une fois installé, vous n’aurez rien à faire, si ce n’est un respring de l’appareil pour mette en fonction IconCert. Suite à cela, vous verrez immédiatement le temps restant sur l’icône Yalu.

Si vous trouvez IconCert utile, sachez qu’il est déjà disponible gratuitement sur Cydia depuis la source de Bigboss. Il est compatible uniquement avec les appareils jailbreakés sous iOS 10. Si vous n’avez pas encore jailbreaké votre appareil, nous vous invitons à suivre notre Tutoriel Jailbreak iOS 10.2 pour Mac / Windows / Linux.