iOS 11, le concept qui va au-delà de toutes nos espérances ! [Vidéo]

Alors qu’iOS 11 ne fera ses premiers pas que début juin, avec une première bêta, à l’occasion de la WWDC 2017, MacStories s’est tout de même vraiment penché sur le sujet dans ce concept visant à imaginer comment Apple pourrait littéralement améliorer l’expérience utilisateur.

La fonction Drag and Drop est ici très bien pensée depuis l’iPad, ce qui offrirait un moyen très simple pour copier et coller différents éléments rapidement, et ainsi amener plus de productivité que jamais. C’est sans parler ensuite du système d’étagères, et du Finder, qui permettent là encore de faciliter l’interaction entre plusieurs applications sans même sortir d’une app déjà ouverte.

La possibilité d’installer des applications par simple glissement de l’App Store vers l’accueil est également une excellent idée. Il en va de même pour les dossiers intelligents dans l’app Mails, ou encore pour le partage de dossiers, entre autres.

Ce sont là des idées très bien pensées, avec lesquelles les utilisateurs gagneraient un temps fou dans différentes tâches. Concrètement, cela amènerait un peu de macOS dans iOS, afin de permettre à l’iPad d’être un outil plus productif qu’il ne l’est aujourd’hui.

Pour l’heure, Apple n’a encore rien dit sur iOS 11, il faudra pour cela patienter jusque début juin, suite à la conférence Apple dédiée aux développeurs. Nous ne manquerons évidemment pas de vous présenter toutes les nouveautés que le géant de Cupertino nous aura réservé.