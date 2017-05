Quand un casque Beats explose en vol, Apple jette la pierre sur les piles !

Retour en février. Alors qu’une jeune femme se trouvait sur un vol Pékin/Melbourne, elle fût blessé au visage par son casque Beats/Apple femme a été blessée au visage quand celui-ci a littéralement explosé.

Bien évidemment, le géant californien pointé du doigt a mené son enquête, et a révélé la batterie défectueuse a causé une surchauffe et une explosion ultérieure du casque sans fil. On remarque d’ailleurs les dégâts sur cette photo. Et pour information, la mésenvanture s’est produite alors que la jeune femme dormait. Imaginez le réveil !

Si Apple a confirmé le problème, elle l’attribue à l’utilisation de batteries non-officielles : « Nos enquêtes ont indiqué que l’explosion a été provoquée par une batterie tiers. » Donc l’explosion ne serait pas due à un problème avec le casque Beats, mais aux batteries, ce qui signifie que la victime ne peut en aucun cas être indemnisée.

Pour sa part, elle confirme que le casque a été acheté en 2014 et que les piles AAA ont été achetées en Australie, mais elle n’est pas satisfaite de la réponse d’Apple: « Le casque ne fonctionne pas sans piles, et Apple ne précise pas ni la marque à acheter et ni comment l’utiliser. »