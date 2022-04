Comme annoncé hier, Elon Musk détient désormais 9,2% de Twitter. Aujourd’hui, une annonce encore plus intéressante : le magnat américain rejoindra officiellement le conseil d’administration de l’entreprise. Au-delà, il ne pourra cependant pas détenir plus de 15% de l’entreprise.

Twitter a officiellement accueilli Elon Musk au sein de son conseil d’administration, comme le rapporte un document officiel soumis à la US Security and Exchange Commission. Jusqu’en 2024, sous réserve de renouvellement, Musk participera donc activement à l’entreprise.

Par le biais d’un tweet, Parag Agrawal a ensuite officiellement annoncé la nomination, soulignant à quel point la présence d’une personne de son calibre peut bénéficier à l’entreprise. Comme dit hier et comme cela arrivera probablement dans les prochaines heures, l’action Twitter gagne beaucoup de terrain et est probablement destinée à remonter.

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

Comme mentionné hier, Elon Musk veut contribuer activement à l’amélioration de la plateforme et il est très probable que, précisément pour cette raison, Twitter puisse trouver une sorte de nouvelle vie.

En tout état de cause, Elon Musk ne pourra pas acquérir plus de 14,9% de l’entreprise. Par rapport à ce que l’entreprise possède déjà, à l’heure actuelle, c’est l’unique investisseur qui détient une participation aussi importante dans l’entreprise. La limite pour Musk ne sera pas dépassée même par des achats indirects qui lui sont imputables.

La réaction à la nouvelle du PDG de l’entreprise ne s’est pas fait attendre. Jack Dorsey a accueilli Elon Musk au conseil d’administration de l’entreprise, soulignant à quel point le patron de Tesla se soucie également de Twitter.

I’m really happy Elon is joining the Twitter board! He cares deeply about our world and Twitter’s role in it.

Parag and Elon both lead with their hearts, and they will be an incredible team. https://t.co/T4rWEJFAes

— jack⚡️ (@jack) April 5, 2022