Suite à quelques transactions financières il y a quelques semaines, Elon Musk détient désormais 9,2% de Twitter.

Selon un rapport rapporté par Bloomberg, Elon Musk a acheté 9,2% de Twitter. Le patron de Tesla, très actif sur les réseaux sociaux, a bouclé l’opération le 14 mars dernier. Après la nouvelle, le titre a grimpé de 25% en quelques heures et ne semble pas avoir l’intention de s’arrêter. Certes, au cours des prochaines heures, la valeur de l’unique action Twitter s’établira à des niveaux certainement supérieurs à ceux enregistrés vendredi dernier. Le titre est alors passé d’une valeur de 39 dollars le vendredi 1er avril à 49 dollars au moment de la rédaction.

Compte tenu de l’investissement important réalisé par Elon Musk, certains analystes ont commenté en expliquant qu’une sorte d’acquisition dans le futur ne peut être exclue. La raison ? Un tweet lancé le 25 mars dernier dans lequel il demande à ses nombreux followers un avis sur l’importance de la libre pensée appliquée aux réseaux sociaux. Il ajoute que le résultat du sondage aurait été très important et aurait entraîné des conséquences.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully.

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022