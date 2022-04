Pour tous les amateurs de coureurs 3D, un nouveau titre intéressant de Headup GmbH est arrivé sur l’App Store. Aerial_Knight’s Never Yield est maintenant officiellement disponible.

Le titre vous emmènera dans un Détroit futuriste où Wally a découvert des secrets qui pourraient changer la ville à jamais. Serez-vous assez rapide pour distancer vos ennemis ? Découvrez la vérité et faites la lumière sur les mystères du passé. L’intrigue, intéressante et dynamique, ne laissera pas un instant de répit aux joueurs. Courir, sauter, glisser ou sprinter : il n’y a pas de limite aux cascades. Vous pouvez évidemment créer des combos fantastiques et esquiver tous les obstacles sur votre chemin.

Le titre est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch exécutant iOS 14 ou version ultérieure. Aerial_Knight’s Never Yield nécessite le paiement de 2,99 euros pour l’achat unique. Êtes-vous prêt à prouver votre valeur et à laisser vos ennemis derrière vous ?

