Apple a partagé de nouvelles informations sur « Black Bird », un thriller psychologique en six épisodes développé et produit par Dennis Lehane et à venir sur Apple TV+.

Black Bird La série est adaptée du mémoire sur le crime « In with the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption » de James Keene et Hillel Levin, qui relate des événements réels.

« Inspirée d’événements réels, l’histoire commence lorsque la star du football du lycée, le fils d’un flic décoré et d’un trafiquant de drogue reconnu coupable, Jimmy Keene (Taron Egerton) est condamné à 10 ans dans une prison à sécurité minimale. Le garçon a le choix entre entrer dans une prison à sécurité maximale et se lier d’amitié avec le tueur en série présumé Larry Hall ( Paul Walter Hauser ), ou rester là où il se trouve et purger toute sa peine sans possibilité de libération conditionnelle. »

« Keene se rend vite compte que sa seule issue est d’obtenir des aveux de Hall et de découvrir où les corps de plusieurs filles sont enterrés avant que l’appel du suspect ne passe. Mais ce tueur présumé dit-il la vérité ? Ou est-ce juste une autre histoire de menteur en série ? Cette histoire dramatique et captivante subvertit le genre criminel avec l’aide des mêmes personnes mises derrière les barreaux pour résoudre ses mystères. »

En plus d’Egerton et Hauser, Black Bird est interprété par Sepideh Moafi, Greg Kinnear et Ray Liotta. La série sera disponible en avant-première mondiale avec les deux premiers épisodes le vendredi 8 juillet 2022 sur Apple TV+, suivis d’un nouvel épisode hebdomadaire tous les vendredis.