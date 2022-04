Apple a récemment publié iOS 15.4.1, iPadOS 15.4.1, HomePod 15.4.1, watchOS 8.5.1 et tvOS 15.4.1. Sur iPhone, correction du problème de batterie qui affectait plusieurs utilisateurs après la mise à jour vers iOS 15.4.

iOS 15.4.1 et iPadOS 15.4.1 sont des mises à jour mineures qui corrigent certains bugs fonctionnels et de sécurité. Les performances sont également légèrement améliorées :

Correction d’un problème de batterie qui, dans certains cas, pouvait se décharger plus rapidement que prévu après la mise à jour vers iOS 15.4

Correction d’un problème avec les appareils braille qui pouvaient ne plus répondre lors de la navigation dans du texte ou de l’affichage d’une alerte

Correction d’un problème avec les aides auditives conçues pour iPhone qui pouvait perdre la connexion dans certaines applications tierces

Les mises à jour iOS 15.4.1 et iPadOS 15.4.1 peuvent être téléchargées gratuitement sur iPhone et iPad en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Corrections de bugs également pour tvOS 15.4.1 pour Apple TV et watchOS 8.5.1 pour Apple Watch. De plus, Apple a publié HomePod 15.4.1 pour corriger certains bugs liés aux accessoires HomeKit qui pourraient ne plus répondre lorsqu’ils sont contrôlés via Siri.