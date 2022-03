Apple a publié son dernier rapport sur l’inclusion et la diversité, montrant que l’entreprise a constaté une augmentation de l’emploi parmi les personnes des communautés sous-représentées.

Les nouvelles données couvrent la période comprise entre 2014 et 2021. Depuis lors, Apple a enregistré une augmentation de 87% du nombre d’employées dans le monde. Dans l’ensemble, la main-d’œuvre féminine d’Apple a augmenté de 89% au cours de la période de sept ans. En 2014, 70% des employés d’Apple étaient des hommes, tandis que 30% étaient des femmes. De nouvelles données de 2021 indiquent que 65,2% des employés d’Apple sont des hommes, tandis que 34,8% sont des femmes.

Dans un tweet, le PDG d’Apple, Tim Cook, a vanté les nouveaux chiffres sur la diversité et l’inclusion, affirmant que l’entreprise est « fière des progrès » qu’elle a réalisés.

At Apple, we know how important it is to build and maintain a culture where everyone belongs. We’re proud of the progress we’ve made to create a more inclusive workforce and are committed to doing more. https://t.co/rcltKNWLnC

— Tim Cook (@tim_cook) March 24, 2022