La bataille juridique d’Apple contre Epic Games se poursuit et hier, la firme de Cupertino a déposé un mémoire d’ouverture devant la Cour d’appel des États-Unis.

Apple et Epic Games ont décidé de faire appel de la première décision, car aucune des deux sociétés n’était satisfaite du résultat. Epic a perdu sur presque tous les fronts car bon nombre de ses demandes n’ont pas été acceptées par les juges, tandis qu’Apple a été contrainte d’apporter des modifications à l’App Store qui sont toujours en attente de l’issue de l’appel.

Hier, Apple a déposé son dernier dossier auprès de la cour d’appel. Dans le mémoire, la société affirme que « Epic Games » a perdu l’affaire non pas en raison d’une erreur juridique, mais en raison de ses allégations sans précédent et sans fondement de comportement anticoncurrentiel. Apple cite plusieurs passages de la décision initiale qui soulignent les échecs d’Epic.

« Epic a construit son dossier sur des témoins qui manquaient de crédibilité et n’étaient pas fiables, les témoignages manquant totalement de preuves. Ils étaient prêts à dire la vérité à l’appui du résultat souhaité par Epic. Au procès, leurs théories se sont révélées artificielles, mal conçues et motivées par des litiges. Epic n’a jamais été en mesure de prouver aucune de ses allégations. »

Apple affirme qu’Epic utilise l’appel pour essayer de changer la vérité car il ne peut montrer aucune erreur juridique dans la décision initiale du tribunal de district. Pour gagner en appel, Epic doit donc prouver sans l’ombre d’un doute que les conclusions du premier tribunal étaient erronées et Apple pense que cela n’arrivera pas.

Selon Apple, Epic a fait des revendications de grande envergure en marge de la loi antitrust qui ont échoué, il n’y a donc aucune raison d’annuler la décision initiale. Apple affirme également qu’Epic n’est pas en mesure de présenter d’autres arguments sur l’App Store car il n’est plus un développeur iOS, car leur compte a été fermé.

« Epic avait la charge de prouver, entre autres, que les limitations contestées étaient des restrictions commerciales déraisonnables dans un cadre convenu par les parties avant le début du procès. Après un procès de 16 jours, le tribunal de district a conclu qu’Epic n’avait pas supporté la charge de la preuve pour chacune de ses réclamations antitrust.

Cela ne devrait pas surprendre : tout au long de l’histoire de l’App Store, il est incontesté que les prix n’ont fait que baisser, tandis que la production a explosé. Ce sont les caractéristiques de la concurrence, pas de la monopolisation. Pour annuler la décision, ce tribunal devrait s’écarter de la loi consolidée et ignorer les conclusions factuelles détaillées du tribunal de district. »

Plusieurs procureurs généraux de Californie se sont associés pour déposer un amicus plaidant en faveur d’Epic Games, mais Apple affirme que cela a été fait pour « leur permettre de gagner plus facilement des affaires antitrust à l’avenir ». Microsoft a également soutenu « Epic Games » et, selon Apple, la société poursuit simplement une stratégie égoïste pour se démarquer des autres plateformes tout en gagnant des centaines de millions de dollars grâce à son partenariat avec Epic.

La décision initiale a statué que les dispositions d’Apple empêchant les développeurs de se connecter à des méthodes de paiement externes étaient injustes en vertu de la loi californienne sur la concurrence déloyale, ce qui a conduit le juge à ordonner à la société d’apporter des modifications à l’App Store pour permettre aux développeurs d’utiliser des méthodes de paiement tierces. Le dossier d’Apple traite également de cela, affirmant que le tribunal s’est trompé dans la décision.

« L’injonction de l’UCL ne peut tenir, car le comportement anticoncurrentiel n’a pas été averti. Même les règles de l’App Store ne sont pas injustes en vertu de la loi californienne, comme l’a déjà confirmé la cour d’appel. Pour cette raison, même que le tribunal de district n’a pas le pouvoir d’imposer une telle injonction.

Epic n’a pas réussi à prouver un préjudice irréparable à lui-même. De plus, il ne s’agit pas d’un recours collectif et toute injonction doit être limitée à Epic en vertu de la loi fédérale et de l’État. »

Apple affirme que son appel se concentre sur des questions purement juridiques, contrairement à l’appel d’Epic, qui demande plutôt au tribunal d’examiner et de modifier les résultats factuels du procès initial et de modifier la loi.

Après ce dépôt, des mémoires d’amicus en faveur d’Apple seront présentés dans les mois à venir. Peu de temps après, Apple et Epic déposeront d’autres mémoires avant que le tribunal ne fixe une date pour entendre les arguments. Compte tenu du calendrier, Apple s’attend à ce qu’une décision soit prise d’ici l’été 2023 au plus tôt.