Apple a accepté de payer 14,8 millions de dollars pour mettre fin à un recours collectif intenté par certains utilisateurs d’iCloud aux États-Unis.

Le paiement a été accepté après qu’Apple a été reconnue coupable d’avoir enfreint les termes et conditions du service en stockant les données des utilisateurs sur des serveurs non Apple.

L’entreprise paiera alors 14,8 millions de dollars pour « rupture du contrat relatif au service iCloud qu’Apple fournit à ses utilisateurs ». Le cœur de l’affaire est qu’Apple a violé les conditions générales d’iCloud en stockant les données des utilisateurs sur des serveurs tiers au lieu des siens.

Le recours collectif inclut toute personne ayant payé un abonnement iCloud du 16 septembre 2015 au 31 janvier 2016 aux États-Unis, les utilisateurs étant avertis par e-mail. Les individus recevront des montants très bas, qui peuvent varier en fonction du type de forfait iCloud qu’ils ont activé (ceux qui avaient un forfait de 1 To recevront une compensation plus élevée que les utilisateurs qui avaient des forfaits de 50 ou 200 Go, par exemple).

Apple a nié tout acte répréhensible, mais a accepté de payer la somme pour éviter un procès.