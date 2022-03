Avec iOS 15 et macOS Monterey 12, Apple a ajouté la fonctionnalité iCloud Private Relay qui empêche les sociétés tierces de déterminer les habitudes de navigation Web des utilisateurs. Aujourd’hui, le partenaire d’Apple, Cloudfare, a détaillé son rôle dans le processus de transfert privé iCloud.

Dans un article sur son blog officiel, Cloudfare a détaillé son rôle tout au long du processus de gestion du relais privé iCloud et ce que les administrateurs réseau peuvent faire pour garantir une expérience transparente aux utilisateurs.

« Le système de transfert privé iCloud garantit qu’aucune partie traitant les données utilisateur ne dispose d’informations complètes sur l’identité de l’utilisateur et sur ce à quoi il tente d’accéder.

À cette fin, Private Relay utilise des mécanismes de transfert modernes pour transférer le trafic des appareils via l’infrastructure des partenaires d’Apple, avant d’envoyer le trafic vers le site Web de destination. Dans ce processus, Cloudflare est l’un des partenaires qu’utilise Apple pour le « second relais ». Cloudflare est bien adapté à cette tâche car il exploite l’un des réseaux les plus vastes et les plus rapides au monde.

Nous sommes également experts dans la création et l’utilisation de protocoles de cryptage et de transport modernes, notamment TLS1.3 et QUIC. QUIC et MASQUE, étroitement liés, sont les technologies qui permettent à un relais privé de déplacer efficacement les données entre plusieurs étapes de transfert sans entraîner de dégradation des performances.

Les mêmes blocs de construction qui alimentent les produits Cloudflare ont été utilisés pour créer un support pour Private Relay : notre réseau, 1.1.1.1, Cloudflare Workers et des logiciels comme quiche, notre bibliothèque de gestion de protocole open source QUIC (et maintenant MASQUE) et bien plus encore. »

Cloudflare explique également qu’il est essentiel qu’iCloud Private Relay n’affecte pas l’expérience utilisateur en termes de vitesse de navigation Web. En fait, les tests effectués par la société montrent qu’il n’y a pas de baisse de performances avec iCloud Private Relay activé.

L’une des parties les plus intéressantes de l’article de Cloudflare est l’explication détaillée sur la façon d’assurer la précision de la géolocalisation lors de l’utilisation d’iCloud Private Relay.