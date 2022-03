Les ventes de smartphones haut de gamme en 2021 ont atteint un nouveau record, comme le confirment les données partagées aujourd’hui par Counterpoint Research.

Le rapport montre que la croissance du segment haut de gamme, à savoir celui des smartphones coûtant 400 $ et plus, a augmenté de 24% d’une année sur l’autre pour atteindre le plus haut niveau jamais atteint.

La croissance du segment premium a dépassé celle des ventes mondiales de smartphones en 2021, soit +7% en rythme annuel. Le segment haut de gamme a représenté à lui seul 27% des ventes mondiales de smartphones, la part la plus élevée jamais enregistrée.

Cette croissance est sous-tendue par la forte demande de smartphones 5G, ainsi que par le désir de meilleurs appareils photo et performances. De plus, les fabricants de smartphones ont donné la priorité au segment haut de gamme en période de pénurie de composants, afin de consacrer des ressources limitées aux gammes de produits les plus rentables.

Apple a également continué à dominer le marché en 2021, atteignant 60% de part des ventes dans le secteur premium. De plus, la firme de Cupertino est celle qui a conquis le plus grand nombre d’anciens utilisateurs de Huawei, comme en témoignent les excellentes données en provenance de Chine.

Les ventes d’appareils Samsung ont augmenté de 6% d’une année sur l’autre, mais la société a perdu des parts de marché dans le secteur haut de gamme. Cependant, le Galaxy S21 a mieux performé que le S20. La série Galaxy Z Fold et Flip, lancée au second semestre 2021, a également bien performé, notamment en Corée du Sud, en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. Cependant, ces augmentations ont été quelque peu compromises en raison de l’absence d’une nouvelle série Note et d’une mise à jour de la série FE en 2021.

Les données montrent également que les iPhone 13 sont les smartphones Apple qui ont été plus vendus par les opérateurs aux États-Unis que les modèles précédents.