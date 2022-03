Deux dirigeants d’Apple qui ont travaillé sur le Mac Studio et le Studio Display affirment que les nouveaux appareils sont le fruit des leçons tirées de plus de 20 ans de conception de Mac.

Apple présente rarement un tout nouveau Mac, mais deux dirigeants qui ont supervisé le développement du Mac Studio affirment que sa conception a ses racines dans le travail de l’entreprise au cours des deux dernières décennies. Dans une interview accordée au magazine GQ, la vice-présidente de l’ingénierie matérielle, Kate Bergeron, retrace l’origine du Mac Studio au premier Mac sur lequel il a travaillé, le PowerBook G4 17 pouces.

« En 2003, presque tout ce que nous mettions dans ce Mac était une nouvelle invention pour l’époque. Personne n’avait fabriqué un ordinateur portable suffisamment grand pour être transporté. Avant, il n’y avait que ce genre d’horribles caisses de sept livres et demie.

Grâce à l’histoire des produits Mac, nous avons pu prendre ces produits d’il y a 20 ans qui peuvent nous sembler assez vieux aujourd’hui, mais qui étaient révolutionnaires à l’époque, puis en tirer toutes les petites choses que nous pouvons. »

Il en va de même pour le Studio Display :

« Vous pourriez dire : « Améliorons les haut-parleurs et rendons-les puissants avec beaucoup de basses riches et pleines ». Si vous faites cela sur un support très rigide, vous créerez un présentoir qui vibre sur la table. Ainsi, nos spécialistes de l’équipe audio ont utilisé une technologie appelée annulation de force inversée où nous décalons les haut-parleurs de sorte que lorsqu’ils vibrent, le système est étonnamment stable et totalement silencieux. »

Bergeron et Colleen Novielli, directrice principale du marketing produit d’Apple, ont déclaré à GQ que le Mac Studio et le Studio Display avaient atteint les objectifs de l’entreprise. Mais ils ont également ajouté qu’Apple ne sait toujours pas ce que les utilisateurs feront de ces appareils :

« Nous sommes en mesure de fournir ces hautes performances à nos utilisateurs d’une manière que nous n’avons jamais faite auparavant et que personne ne l’a fait. Nous sommes maintenant tellement excités de voir ce que les gens pourront faire avec leur créativité et ces machines. »

Bergeron ajoute que la valeur du Mac Studio deviendra plus évidente après qu’il aura été utilisé pendant un certain temps par les utilisateurs : « Je pense qu’il faudra un peu plus de temps pour l’apprécier pleinement. »

Le Mac Studio a reçu des critiques très favorables et la demande des utilisateurs semble plus que bonne.