Apple prévoit de vendre prochainement un cadenas pour le Mac Studio, qui peut protéger l’ordinateur contre le vol sans l’endommager.

Au bas du Mac Studio, il y a un trou qui peut être utilisé pour insérer un cadenas et protéger la machine. Bientôt, Apple commencera à vendre des antivols Kensington spécialement adaptés au nouvel ordinateur et capables de le protéger du vol sans risque de l’endommager et sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications matérielles.

Ceci est confirmé par Apple elle-même dans une note interne découverte par MacRumors. Pour le moment, cependant, il n’y a pas de détails sur les prix et la disponibilité, même si un cadenas similaire pour le Mac Pro en forme de panier coûte 49 $.