Porsche a confirmé qu’il était en pourparlers avec Apple sur des projets automobiles communs à étendre en dehors du support CarPlay, mais aucun autre détail n’est actuellement fourni.

Apple n’a pas beaucoup d’expérience dans le monde de l’automobile et recherche depuis un certain temps un ou plusieurs partenaires pour la production de l’Apple Car. Les affirmations de Porsche ne concernent probablement pas ce projet, mais quelque chose lié à CarKey ou à d’autres solutions logicielles. CarKey est une fonction qui ajoute une clé numérique à l’Apple Wallet afin d’utiliser l’iPhone et l’Apple Watch pour ouvrir et démarrer la voiture.

En fait, le PDG de Porsche, Oliver Blume, a déclaré que son entreprise s’associait à Apple pour étendre la collaboration au-delà de la simple fonctionnalité CarPlay.

De plus, les dirigeants de Porsche se sont rendus aux États-Unis fin 2021 pour discuter des plans futurs avec Apple et d’autres entreprises technologiques. On ne sait pas ce qui est ressorti de ces discussions ou si des accords ont été trouvés.

Bien sûr, une éventuelle collaboration entre Apple et Porsche pour la production de l’Apple Car ne serait pas mauvaise. De plus, Porsche et Apple ont travaillé en étroite collaboration dans le passé sur divers projets, allant de l’ajout de l’intégration d’Apple Music directement au système d’infodivertissement à la création de kits CarPlay pour les véhicules classiques de la société allemande. L’Apple Fellow Phil Schiller a également promu des listes de lecture Apple Music personnalisées pour les propriétaires de Porsche.