Selon l’analyste de confiance Ming-Chi Kuo, Apple a dissous l’équipe Apple Car et est en train de la réorganiser pour se remettre au travail sur sa première voiture électrique autonome.

L’ancienne équipe ne travaille plus sur le projet, mais Apple prévoit toujours de lancer la production en série de l’Apple Car d’ici 2025. Pour cette raison, les dirigeants réorganisent l’ensemble de l’équipe, des managers aux ingénieurs de base dans le but de reprendre les travaux dans un délai maximum de trois six mois.

Ce ne serait que le dernier des revers du projet Apple Car lancé en 2014, étant donné qu’au fil des années surtout les hommes à la tête ont changé. Malgré ces arrêts, la première Car pourrait arriver sur le marché entre 2025 et 2026.