L’iPhone 14 Pro pourrait avoir un écran plus grand grâce à un design remanié sur lequel Apple travaille.

Comme l’a confirmé 9to5Mac, la gamme iPhone 14 attendue à l’automne n’aura pas de modèle « mini ». Plus précisément, les iPhone 14 non « Pro » (noms de code D27 et D28) ne seront disponibles qu’en versions 6,1 pouces et 6,7 pouces, sans variante 5,4 pouces.

Ces téléphones de milieu de gamme auront un écran avec la même résolution que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max actuels, mais l’écran des modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max (noms de code D73 et D74) peut être légèrement plus élevé pour proposer le nouveau design « notch + pill » qui remplacera l’encoche.

Quant à la situation des processeurs, les sources confirment qu’il y aura deux nouveaux modèles d’iPhone 14 avec puce A15, tandis que les versions Pro auront une puce entièrement renouvelée. Il convient de rappeler qu’Apple dispose déjà de deux versions différentes de la puce A15, dont l’une dispose d’un cœur GPU supplémentaire et de 6 Go de RAM, et est utilisée dans les modèles iPhone 13 Pro et Pro Max.

Dans tous les cas, tous les iPhone 14 (standard et Pro) auront 6 Go de RAM. De plus, Apple pourrait renommer la puce en « A15X », comme elle l’a fait dans le passé avec la puce A12Z de l’iPad Pro 2020, qui était essentiellement une puce A12X avec un cœur GPU supplémentaire.

Quelques semaines avant l’annonce de l’iPhone 13, certaines rumeurs suggéraient qu’Apple travaillait sur des capacités de communication par satellite à intégrer sur ces modèles. Bien que ces fonctionnalités n’aient jamais été ajoutées à la gamme iPhone 13, des sources de 9to5Mac affirment qu’Apple pourrait apporter cette nouvelle fonctionnalité à l’iPhone 14. À l’heure actuelle, la société teste des prototypes capables d’envoyer des SMS par satellite et le projet est connu en interne sous le nom de code « Stewie« .