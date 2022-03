Les iPhones 14 standards pourraient avoir un écran avec des bords de même épaisseur de que la série iPhone 13.

À l’automne, Apple devrait présenter deux modèles standard et deux modèles Pro. Selon certains leakers coréens, l’iPhone 14 « standard » partagera la même taille de cadre que l’iPhone 13, bien que d’autres rumeurs disent qu’Apple pourrait opter pour des bords plus fins sur tous les modèles qui sortent en septembre.

Les bords pourraient plutôt être plus fins sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, où Apple pourrait également remplacer l’encoche par une découpe en forme de pilule flanquée d’un petit trou dédié aux capteurs Face ID et à la caméra frontale.

Bien entendu, il faut prendre cette rumeur avec des pincettes, car les choses peuvent encore changer d’ici l’automne prochain. La fuite d’information n’est pas une science exacte !