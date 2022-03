L’introduction par Apple de la fonctionnalité App Tracking Transparency a secoué l’industrie de la publicité numérique, mais selon un nouveau rapport, la décision de mettre en œuvre cette technologie n’a pas été prise tant pour attaquer des rivaux technologiques, mais plutôt pour résoudre un problème introduit par la technologie.

Meta, par exemple, fait partie des entreprises les plus touchées par la transparence du suivi intégrée à iOS, car le fait de ne pas suivre un nombre important d’utilisateurs à des fins publicitaires entraînera des milliards de dollars de revenus en moins. Cependant, il semble que l’intention d’Apple ait plus à voir avec la tentative de protéger la vie privée des utilisateurs en limitant la puissance d’un système que l’entreprise elle-même avait créé.

Comme le rapporte The Information, plusieurs sources au sein d’Apple ont insisté sur le fait que Meta et d’autres sociétés ne sont pas les principaux objectifs de la transparence du suivi des applications, car l’objectif principal était d’empêcher les formes de suivi non autorisées exploitées par les professionnels du marketing. .

Les dirigeants d’Apple ont reconnu avoir créé un problème majeur dans le suivi numérique en développant l’identifiant pour les annonceurs (IDFA), un identifiant d’appareil unique que les spécialistes du marketing ont exploité pour suivre les données sur un appareil spécifique et ainsi diffuser des publicités ciblées. « Ils ont ouvert une boîte de Pandore proverbiale », a déclaré Eric Schmitt, analyste chez Gartner.

IDFA a été créé peu de temps après qu’Erik Neuenschwander a repris l’équipe d’ingénierie de la confidentialité chez Apple, dans le but d’offrir un outil relativement inoffensif pour la publicité ciblée. Plutôt qu’un code de suivi direct associé à un appareil, l’IDFA a utilisé une chaîne aléatoire de 32 caractères pour suivre les utilisateurs d’un appareil à l’autre, avec la possibilité pour l’utilisateur de le désactiver.

Cependant, à mesure que l’industrie de la publicité évoluait et devenait de plus en plus dépendante de la surveillance, l’équipe Apple s’est inquiétée du fait que la surveillance devenait trop invasive. De nombreuses données combinées d’applications et de services pour créer des profils, ainsi que des IDFA abusifs pour suivre l’emplacement physique d’un utilisateur.

En plus de la collecte massive de données, l’équipe d’ingénierie de la confidentialité d’Apple a constaté que certaines applications ne respectaient pas le choix des utilisateurs de désactiver l’IDFA, car certains développeurs ignoraient ces paramètres. En 2016, Neuenschwander a déclaré à ses collègues qu’il regrettait d’avoir créé l’IDFA.

En 2019, suite à la pression des défenseurs de la vie privée qui voulaient qu’Apple en fasse plus, l’ingénieur logiciel en chef d’Apple Craig Federighi a dit à l’équipe de la confidentialité de travailler pour résoudre le problème de l’IDFA avec « une priorité élevée ».

Les ingénieurs seniors spécialisés dans la vie privée ont ensuite passé plusieurs mois à discuter de l’impact que la limitation de l’IDFA aurait également sur l’App Store. En outre, on craignait également que les développeurs et les annonceurs ne se tournent vers l’investissement sur Android plutôt que sur iOS. Le réseau publicitaire d’IAd serait également affecté, suscitant des inquiétudes quant à toute modification de la plateforme marketing d’Apple.

Au final, les dirigeants ont opté pour ATT tel qu’il est aujourd’hui, confiant le contrôle à l’utilisateur en fonction de l’application. Seules quatre personnes ont travaillé sur le projet en neuf mois, à temps pour détecter la nouvelle lors de la WWDC 2020. D’autres modifications ont été apportées à la demande de Google et Meta, bien que d’autres demandes aient apparemment été rejetées par Apple car elles auraient porté atteinte à la vie privée des utilisateurs.

Peu de temps après son introduction, Apple a dû faire face à des efforts pour contourner ATT, mais pour le moment, la situation semble être sous contrôle.