Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, seuls les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max auront droit à la puce A16, tandis que les modèles standards conserveront la puce A15 Bionic de l’iPhone 13.

Dans un tweet, Kuo a déclaré que l’iPhone 14 Pro‌ de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro‌ Max de 6,7 pouces utiliseront la puce A16, tandis que l’iPhone 14‌ et l’iPhone 14 de 6,1 pouces utiliseront la puce A15 de la gamme ‌iPhone 13‌.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022