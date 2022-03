L’accord d’Apple avec la Major League Baseball annoncé mardi lors de l’événement Peek Performance fait partie d’un partenariat de 115 millions de dollars entre la MLB, NBC Sports et Apple.

Selon Forbes, Apple peut sortir de l’accord jusqu’à deux ans après le début du streaming sur Apple TV+. De plus, le rapport indique également que les accords nationaux avec tous les diffuseurs et streamers s’élèvent à 1,96 milliard de dollars pour la saison 2022, répartis sur 30 équipes. La répartition des bénéfices entre les équipes n’est pas claire, mais utilise généralement une équation complexe vaguement basée sur le public.

Le partenariat d’Apple avec la Major League Baseball consiste en un double en-tête hebdomadaire proposant des divertissements en direct avant et après le match, disponible dans huit pays. Les téléspectateurs pourront regarder les principaux matchs du vendredi soir sans restrictions et sans frais supplémentaires pour les abonnés TV+.

En plus de Friday Night Baseball, Apple proposera aux utilisateurs américains « MLB Big Inning », une émission en direct avec des temps forts et des regards diffusés tous les soirs de la semaine pendant la saison régulière. Il y aura également une diffusion en direct 24h/24 et 7j/7 avec des rediffusions, des nouvelles et des analyses des matchs de la MLB aux États-Unis et au Canada.

Friday Night Baseball sera disponible aux États-Unis et au Canada, en Australie, au Brésil, au Japon, au Mexique, à Porto Rico, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. De nouveaux pays arriveront dans les mois à venir.