iPhones.ru rapporte qu’Apple a suspendu la possibilité d’effectuer des achats sur l’App Store et l’iTunes Store en Russie.

Depuis quelques heures, les utilisateurs en Russie ne sont plus en mesure d’ajouter des fonds à leurs comptes App Store et iTunes Store à l’aide de cartes émises par des banques russes telles que Alfa-Bank, Sber et Tinkoff. Pour le moment, certaines personnes peuvent acheter des cartes-cadeaux Apple et télécharger du contenu sur les deux magasins, mais beaucoup d’autres disent qu’ils ne peuvent pas finaliser leurs achats même s’ils disposent d’un crédit disponible.

Apple n’a pas encore officialisé cette décision, alors que depuis quelques jours, la société a arrêté les ventes de tous les produits matériels en Russie.