Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Apple a officiellement arrêté toutes les ventes de ses produits en Russie.

La firme de Cupertino a confirmé une série d’actions en réponse à l’invasion de l’Ukraine. Il ne sera donc plus possible d’acheter des iPhone, iPad, Mac et tous les autres produits Apple en Russie. En essayant d’ajouter un produit au panier, les mots « livraison non disponible » apparaissent maintenant.

Les ventes ont été interrompues à la suite d’un appel lancé la semaine dernière par le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov, adressé directement au PDG d’Apple, Tim Cook, dans une lettre. Dans la lettre, Fedorov a demandé d’arrêter les ventes d’appareils et de bloquer l’accès à l’App Store en Russie.

« We have paused all product sales in Russia. Last week, we stopped all exports into our sales channel in the country. Apple Pay and other services have been limited. RT News and Sputnik News are no longer available for download from the App Store outside Russia. » https://t.co/zVh60Pls6N

— John Paczkowski (@JohnPaczkowski) March 1, 2022