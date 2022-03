Apple n’a pas annoncé le lancement de la nouvelle puce Apple Silicon M2. Bien qu’ayant été repéré avant le discours d’ouverture, aucun des produits lancés n’a cette prétendue nouvelle puce à bord.

Malgré certaines rumeurs reçues quelques jours avant l’événement Apple du 8 mars, nous n’avons vu aucun processeur Apple Silicon M2 à bord des nouveaux appareils annoncés.

En plus de la puce M2, nous n’avons vu aucun MacBook Air. Il y a quelques mois nous vous avions effectivement signalé ce que pourrait être la feuille de route de présentation des prochaines puces M2 et M3 avec leurs variantes respectives Pro, Max et Ultra.

En particulier, malgré les rumeurs, il semble que le prochain M2 arrivera au second semestre. Il fera probablement ses débuts sur les MacBook, MacMini et iPad Pro dans le courant de 2022. Il n’est pas encore clair s’il arrivera sur le MacBook Air. Les ordinateurs portables moins chers d’Apple devraient bientôt être rafraîchis en acquérant un nouveau look en matière de design.

Il est vraiment difficile de croire qu’Apple propose également le même matériel que les modèles Air actuels sur la prochaine génération, mais les rumeurs ne l’excluent pas complètement.

Les nouvelles puces Apple Silicon M2 verront certainement les variantes Pro, Max et Ultra, mais le timing dans ce cas n’est pas défini. Cependant, il est probable qu’Apple lancera d’abord les deux premières variantes et, seulement plus tard, la troisième.

L’Apple Silicon M2 sera probablement fabriquée selon le processus de fabrication 4 nm de TSMC. D’ici quelques années, précisément en 2024, devrait alors arriver la puce Apple Silicon M3, qui pourrait même être réalisée en 3nm, réduisant encore la consommation d’énergie.

En tout cas, Apple n’est pas pressée de mettre à jour les processeurs conçus pour Mac et iPad. La raison ? La puissance de calcul déjà mise à disposition avec cette première génération de processeurs Apple Silicon M1. Il en va de même pour ce qui concerne la capacité de traitement graphique, surtout compte tenu des possibilités offertes par les variantes Pro, Max et Ultra du M1.

Une chose semble presque certaine : l’iPad Air 5 sera l’un des derniers appareils à intégrer la puce Apple Silicon M1 lancée fin 2020.