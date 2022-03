L’événement Apple qui vient de se terminer a dévoilé le nouveau coloris Space Grey pour le clavier, le trackpad et la souris Magic d’Apple.

Avec l’introduction de Mac Studio et d’Apple Studio Display, la firme californienne a décidé de donner au public une nouvelle couleur pour le clavier, le trackpad et la souris Magic d’Apple. En particulier, nous parlons de la couleur Space Grey très appréciée, déjà vue avec la précédente génération d’accessoires pour Mac, et notamment introduite pour la première fois avec l’iMac Pro.

Quant au Magic Keyboard, dans une version non étendue, Apple a proposé de nombreux autres coloris tous disponibles via l’achat de l’iMac M1. La couleur du clavier qui se trouve dans l’emballage correspond parfaitement à celle du châssis de l’appareil. Dans ce cas, la coloration Space Grey n’est certainement pas nouvelle sur le marché, mais elle est conçue pour être utilisée avec les nouveaux appareils Apple qui viennent d’être présentés.

Les trois appareils coûtent un peu plus cher que leurs versions blanches respectives. En particulier, le Magic Keyboard coûte 205 €, le Magic Trackpad 155 € et la Magic Mouse 109 €. Ils sont tous déjà officiellement disponibles à l’achat sur l’Apple Store. La différence par rapport aux variantes en blanc classique est d’environ 20 € pour chaque produit.

Les accessoires de cette couleur ont certainement fière allure sur le bureau. Mais vaut-il vraiment la peine de dépenser plus pour les avoir en Space Grey ?