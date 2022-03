Apple vient officiellement de dévoiler le tout nouveau Mac Studio, un ordinateur destiné à tous les professionnels des secteurs nécessitant plus de puissance de calcul mais qui ne sont pas orientés vers l’achat d’un Mac Pro. Ce nouveau Mac est livré avec des puces Apple Silicon M1 Max ed M1 Ultra et est plus puissant que la dernière génération de Mac Pro.

Fabriqué à partir d’un seul bloc d’aluminium, le nouveau Mac Studio est compact et élégant et intègre d’énormes ventilateurs capables de fournir une efficacité thermique et énergétique maximale. Le bloc en aluminium laisse place aux portes suivantes :

4x Coup de foudre 4

2x USB-A

2x USB-C

1xHDMI

Ethernet 10 Go

Prise audio 3,5 mm

Ce nouveau Mac Studio peut compter sur les très puissantes puces M1 Max et sur le tout nouveau M1 Ultra qui offre des performances absolument monstrueuses. Sur le plan technique on retrouve jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée et 800 Go/s de bande passante pour une réactivité jamais vue auparavant. De plus, le CPU atteint jusqu’à 20 cœurs et le GPU jusqu’à 64 cœurs tandis que le stockage SSD atteint jusqu’à 8 To avec des vitesses absolument époustouflantes (7,4 Go/s).

Performances de Mac Studio

Il existe également un Media Engine avec prise en charge de l’encodage et du décodage des formats vidéo ProRes, HEVC et H.264 tandis que, en ce qui concerne la prise en charge des moniteurs, nous trouvons la possibilité de gérer jusqu’à trois moniteurs Studio (qui viennent d’être lancés couplés à ce Mac ) et un Téléviseur 4K avec un total de 90 millions de pixels.

Prix ​​et disponibilité de Mac Studio

Le nouveau Mac Studio peut être commandé à partir d’aujourd’hui avec une disponibilité fixée au 18 mars 2022. Le Mac Studio est en vente à partir de 2 299 € avec la puce M1 Max tandis que le nouveau Studio Display est en vente à 1 749 €. Évidemment, selon les configurations choisies, les prix peuvent augmenter mais il est juste de noter qu’il faut aussi acheter le clavier et la souris (ou le Trackpad) si vous ne les possédez pas déjà.