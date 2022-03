Apple vient de sortir la version Release Candidate d’iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 et tvOS 15.4 pour les développeurs uniquement.

Comme toujours, nous vous rappelons que les versions RC ne peuvent être installées que par les titulaires d’un abonnement au programme Apple Developer, un abonnement qui permet l’installation via le developer center ou via OTA à l’aide d’un profil à installer sur le terminal.

Les Release Candidates d’iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4 et watchOS 8.5 introduisent plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de déverrouiller l’iPhone via Face ID avec le masque. Bien sûr, les corrections de bugs et les améliorations de performances habituelles ne manquent pas. Nous vous tiendrons au courant en cas d’autres nouveautés.

La mise à jour finale sera disponible pour tout le monde à partir de la semaine prochaine.