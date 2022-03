Lors de l’événement « Peek Performance », Apple a annoncé que les mises à jour d’iOS 15.4 et d’iPadOS 15.4 seront disponibles à partir de la semaine prochaine.

L’attente est presque terminée et nous aurons enfin les nouvelles mises à jour pour iPhone et iPad disponibles, probablement entre lundi et mardi prochain. Surtout, la mise à jour vers iOS 15.4 est très attendue, puisqu’elle introduit, parmi les nouveautés, la possibilité de déverrouiller l’iPhone avec le masque, même si cette nouveauté ne sera présente que sur les iPhone 12 et ultérieurs. Avec iPadOS 15.4, la fonction Universal Control tant attendue arrivera enfin sur macOS.

De plus, toutes les nouveautés liées aux fonctions de harcèlement via l’AirTag et une nouvelle voix pour Siri, seront présentes.