Parmi les nouveautés d’iOS 15.4, il y a aussi la possibilité de télécharger des mises à jour logicielles pour iPhone en 4G, et non plus uniquement via la 5G.

Depuis l’iPhone 12, Apple vous permet de télécharger des mises à jour iOS même sous le réseau 5G. Avec iOS 15.4, la société a également étendu cette fonctionnalité au réseau 4G LTE.

Pour le moment, la possibilité d’utiliser le réseau 4G LTE pour les mises à jour logicielles iOS n’est disponible qu’en version bêta dans certaines régions, mais la fonctionnalité pourrait être étendue dans le monde entier avec les mises à jour à venir. La compatibilité avec cette nouveauté est toutefois limitée aux seuls iPhone 12 et iPhone 13.

Pour télécharger les mises à jour iOS également via le réseau 4G :

Ouvrir Réglages

Sélectionnez Données Cellulaires

Cliquez sur l’option de données cellulaires

Désactiver l’entrée Consommation de données limitée

Avec ce paramètre activé, votre appareil utilisera les données cellulaires 5G (sur toutes les versions d’iOS sur iPhone 12 et iPhone 13) ou 4G (uniquement à partir d’iOS 15.4) si vous avez une connexion Wi-Fi faible ou lente même pour télécharger l’iOS mises à jour.

