Après avoir annoncé il y a quelques mois les puces M1 Pro et Max, lors de l’événement « Peek Performance », l’entreprise a complété la famille en annonçant la nouvelle M1 Ultra.

La puce M1 Ultra est essentiellement une combinaison de deux puces M1 Max utilisant la technologie UltraFusion, pour interconnecter les deux puces M1 Max. On retrouve les 114 milliards de transistors et on a 20 cœurs CPU disponibles, dont 16 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité, tandis que le GPU atteint un impressionnant 64 cœurs GPU, soit huit fois plus rapide que la puce M1 introduite en 2020. Cette dernière offre un niveau de performances comparable à un GPU haut de gamme pour un PC de bureau de niveau professionnel, utilisant un bon 200W de moins. Ne manquez pas le Neural Engine à 32 cœurs. Le procédé de fabrication à 5 nanomètres reste inchangé.

La M1 Ultra a une bande passante mémoire allant jusqu’à 800 Go/s, soit le double de celle de la puce M1 Max, et 2,5 To/s de bande passante interprocesseur. De plus, elle prend en charge jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée.

Cette puce M1 Ultra offre une accélération matérielle H.264 HEVC, ProRes et ProRes RAW avec 2 moteurs de décodage vidéo, 4 moteurs d’encodage vidéo et 4 moteurs d’encodage/décodage ProRes. Les professionnels de la vidéo peuvent désormais transcoder la vidéo en ProRes jusqu’à 5,6 fois plus rapidement qu’un Mac Pro 28 cœurs avec Afterburner.

Cette nouvelle puce alimentera le tout nouveau Mac Studio qui vient d’être présenté lors de l’événement « Peek Performance » d’aujourd’hui.