Des rumeurs de dernière minute nous disent que l’iPhone SE 3 qui sera dévoilé ce soir aura droit au MagSafe, au Ceramic Shield et à une meilleure autonomie.

Selon les dernières rumeurs, l’iPhone SE 3 serait doté de la technologie Ceramic Shield sur la vitre avant. Comme l’explique Apple, le Ceramic Shield est un « processus d’échange d’ions double » qui introduit des cristaux de nano-céramique directement dans le verre, offrant une meilleure résistance aux chutes. Ceramic Shield a été utilisé pour la première fois sur l’iPhone 12 en 2020. Le prix devrait commencer à 399$.

De plus, le nouvel iPhone SE devrait également intégrer ‌la technologie MagSafe‌, permettant ainsi aux utilisateurs de clipser divers accessoires et chargeurs, Apple et tiers, à l’arrière.

En ce qui concerne les performances, le nouvel ‌iPhone SE‌ embarquera la puce A15 Bionic et 4 Go de RAM, une augmentation par rapport à l’actuel ‌iPhone SE‌ de 3 Go. De plus, l’appareil disposera de la 5G et d’une batterie qui, malgré sa petite taille, offrira une autonomie nettement supérieure à celle du modèle actuel.